Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о конфликте между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

Ранее в сети появился скриншот переписки, в которой супруга Плющенко Яна Рудковская приглашает Олимпийскую чемпионку Алину Загитову перейти в их академию.

«Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем виде спорта. Это никому не идет на пользу», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Он также отреагировал на идею собрать круглый стол с участниками конфликтной ситуации.

«Идею нужно обсудить, подумать, насколько это будет эффективно», — сказал Горшков.

Напомним, в нынешнее межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перешли несколько учеников: Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина и Арина Парсегова. Также в тренерский штаб группы Плющенко вошел Сергей Розанов.