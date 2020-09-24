Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от выступления на международных турнирах из-за возможных допинговых нарушений.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Информация о возможных нарушениях появилась после изучения результатов отчета Ричарда Макларена и сведений из базы данных московской лаборатории.

Кроме того, в ближайшее время не сможет выступать на международной арене Тимофей Лапшин, который входит в состав сборной Южной Кореи, а ранее представлял Россию.

Напомним, 33-летняя Глазырина вернулась в российскую команду, отбыв дисквалификацию. Она выступила на летнем чемпионате страны и вошла в число призеров во всех трех гонках. Екатерина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.