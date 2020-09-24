Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что переход чемпионки Европы Алены Косторной в академию Евгения Плющенко не будет оформлен в сезоне-2020/21.

«Это состоявшийся факт, нечего тут рассматривать. Формально все будет уже в следующем сезоне», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в июле текущего года. Однако в федерации есть временные рамки для осуществления переходов — так, трансферное окно закрылось 31 мая.

В нынешнем сезоне Косторная будет тренироваться под руководством Плющенко, но официально будет числиться в школе «Самбо-70».

В минувшем сезоне Косторная дебютировала на взрослом уровне, выиграла финал Гран-при и стала чемпионкой Европы.