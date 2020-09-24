Горшков о конфликте Плющенко и Тутберидзе: Надеюсь, скоро сойдет на нет

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Все взрослые люди, у федерации нет такой функции — рекомендовать тренерам вести себя так или иначе. Думаю, это тоже скоро сойдет на нет. Во всяком случае я на это надеюсь», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в сети появился скриншот переписки, в которой супруга Плющенко Яна Рудковская приглашает олимпийскую чемпионку Алину Загитову перейти в их академию «Ангелы Плющенко».