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  • 19:02,  24 сентября 2020
Фигурное катание
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Горшков о конфликте Плющенко и Тутберидзе: Надеюсь, скоро сойдет на нет

Горшков
Глава ФФККР Александр Горшков. Фото: Валерия Кукалева/Неваспорт

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Все взрослые люди, у федерации нет такой функции — рекомендовать тренерам вести себя так или иначе. Думаю, это тоже скоро сойдет на нет. Во всяком случае я на это надеюсь», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в сети появился скриншот переписки, в которой супруга Плющенко Яна Рудковская приглашает олимпийскую чемпионку Алину Загитову перейти в их академию «Ангелы Плющенко».

Напомним, в нынешнее межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли несколько учеников: Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина и Арина Парсегова. Также в тренерский штаб группы Плющенко вошел Сергей Розанов.

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