В Ростове-на-Дону стартовал футбольный матч между «Ростовом» и израильским «Маккаби Х» из Хайфы. Команды встречаются в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.

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Встречу обслуживает чешская бригада арбитров, во главе которой работает Петр Арделеану. В роли его ассистентов выступают Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервным судьей назначен Карел Грубеш.

«Ростов» не выступал в еврокубках с эпохи Курбана Бердыева. В прошлом сезоне коллектив Валерия Карпина занял пятое место в РПЛ и завоевал путевку в Европу. В случае прохода «Маккаби» «Ростов» с большой вероятностью сыграет в плей-офф Лиги Европы с английским «Тоттенхэмом», который возглавляет Жозе Моуринью.