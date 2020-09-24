Российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Напомним, Романова и Ольга Вилухина были оправданы, апелляция Ольги Зайцевой отклонена.

Романова призналась, что рассчитывала на другой исход дела, так как было важно вернуть эстафетную олимпийскую медаль.

«Да, лично с меня все обвинения сняты, а с Ольги Зайцевой? У меня в душе просто негодование! Нашего многолетнего лидера сборной просто очернили и оставили решение без изменения. Настроение странное. Все поздравляют, но многие, кажется, не понимают итога», — сказала Романова, слова которой приводит «Чемпионат».

Биатлонистка подчеркнула, что эстафетное серебро было завоевано командной, но CAS взял и разделил эту команду.