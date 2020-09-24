Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал временное отстранение Екатерины Глазыриной за возможное нарушение антидопинговых правил.

«Для нас это негативная ситуация. Мы видим предвзятое отношение в сторону СБР со стороны международного союза. К сожалению, на данный момент мы потеряли ещё одного спортсмена. Надо получить всю информацию и принимать какие-то решения», — сказал Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, информация о возможных нарушениях появилась после изучения результатов отчета Ричарда Макларена и сведений из базы данных московской лаборатории.

33-летняя Глазырина вернулась в российскую команду, отбыв дисквалификацию. Она выступила на летнем чемпионате страны и вошла в число призеров во всех трех гонках.