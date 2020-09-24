Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов узнали соперников по первому кругу Открытого чемпионата Франции.

Сегодня, 24 сентября, состоялась жеребьевка соревнований в мужском одиночном разряде. Первым соперником Медведева станет венгерский теннисист Мартон Фучович. Рублев стартует с поединка против представителя США Сэма Куэрри, Хачанов в первом круге сыграет с Камилом Майхржаком из Польши.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сразится со шведским теннисистом Микаэлем Имером. Второй сеяный испанец Рафаэль Надаль встретится с белорусом Егором Герасимовым. Победитель US Open австриец Доминик Тим выйдет на корт против хорвата Марина Чилича.

«Ролан Гаррос» пройдёт в период с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.