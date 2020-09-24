Владелец московского «Спартака» Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Федун был удостоен награды за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» — гласит заявление пресс-службы «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о штрафе Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата России. Федун позволил себе подобное заявление после матча первого тура РПЛ, будучи недовольным работой арбитров.