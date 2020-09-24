Virtus.pro анонсировала новый юниорский состав по CS:GO и назвала его тем же тэгом, которым называется состав по Dota 2 — VP.Prodigy. В ростер вошли молодые игроки из СНГ-региона. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Состав VP.Prodigy по CS:GO выглядит следующим образом:

— Александр mefixs Илюхин;

— Сергей muR Гресь;

— Максим awesome Зюзько;

— Вадим h1glaiN Танасюк;

— Евгений Norwi Ермолин;

— Владислав flash_1 Быков (тренер).

Менеджер направления CS:GO Virtus.pro рассказал как именно искали игроков и какие критерии необходимы были для вступления в ростер.

С начала лета мы начали собирать состав с поиска лидера — тренера, который будет вести за собой молодых игроков. С тренером мы начали просматривать демки и общаться с большим количеством игроков. Целью было найти не только скилловых ребят, но и интересных личностей, чтобы не было конфликтов и они легко взаимодействовали в коллективе. На мой взгляд, мы подобрали идеальный коллектив с точки зрения атмосферы и потенциала.

Ранее организация опубликовала в твиттере картинку, где было написано только одно слово «TODAY». Под словом на картинке виднелась небольшая точка и в комментариях пользователи разглядели силуэт бомбы из CS:GO.