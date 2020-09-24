В Оберстдорфе (Германия) стартовал турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Сегодня, 24 сентября, состоялась короткая программа у мужчин.

Первое месте занял немецкий фигурист Поль Фентц, набравший 81,86 балла. На второй строчке с результатом 79,13 расположился итальянец Габриэле Франгипани, замкнул тройку лидеров его соотечественник Маттео Риццо (77,15).

В первую пятерку также вошли австриец Маурицио Зандрон (74,61) и представитель Латвии Денис Васильев (73,25). Шведский фигурист Николай Майоров стал шестым (72,54).

Произвольная программа состоится в пятницу, 25 сентября. Спортсмены выйдут на лед в 16:30 по московскому времени.