Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда объяснил зачем нужно открывать молодёжный состав и рассказал какие планы стоит перед игроками на ближайшее время.

После успеха VP.Prodigy в Dota 2 стало понятно, что у молодежи есть большое будущее, поэтому мы решили продолжить этот вектор развития в дисциплине CS:GO.

Сейчас проходит много различных турниров, в которых может принимать участие второй состав, не пересекаясь с основным. Два ростера могут спокойно существовать в одно и то же время и дальше.

Открытие второго состава — очередная возможность показать, что мы стараемся развивать молодежь и киберспорт в целом.