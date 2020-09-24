Один из футболистов «Зенита», имя которого не уточняется, не сможет принять участие в матче с «Уфой» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает Metaratings.ru, спортсмен изолирован от команды из-за высокой температуры. Отмечается, что это сделано в целях предосторожности. О результатах его тестирования на коронавирус ничего не сказано. По информации источника, заболевший является одним из молодых игроков «Зенита».

Напомним, «Зенит» встретится с «Уфой» в субботу, 26 сентября. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После восьми туров «Зенит» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идет «Спартак» с таким же количеством баллов, москвичи уступают по дополнительным показателям.