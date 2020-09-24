Продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в проекте.

Фигуристка выступит в роли ведущей шоу, первый выпуск выйдет в следующую субботу, 3 октября.

Авербух отметил, что работа ведущего не такая простая, какой может показаться со стороны. Он подчеркнул, что Загитова посвящает много времени подготовке к съемкам.

«Главное, что Алина как талантливый и всесторонне развитый человек хочет этому делу учиться. Она ежедневно занимается с педагогом по постановке речи, набирается опыта. Да, сейчас это первые шаги Загитовой. И, может быть, что-то еще не получается», — сказал Авербух, слова которого приводит ФАН.

Постановщик выразил уверенность в том, что Загитова будет прогрессировать с каждым новым этапом. Он добавил, что Алина учила тексты до 12 часов ночи. Авербух уверен, что это та закалка и тот перфекционизм, которые свойственные ученикам Этери Тутберидзе.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях.