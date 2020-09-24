Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Сегодня россиянки Ольга Вилухина и Яна Романова были оправданы по делу о нарушении антидопинговых правил, но суд не удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой.

Таким образом, сборная России лишилась серебряной медали в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Конечно, для российского спорта очень негативная ситуация. Это крайнее решение. Понятно, что можно подавать в гражданский суд, но, тем не менее, мы видим, что Ольга Зайцева потеряла медаль. Негативное пятно будет ложиться на наш биатлон и на весь российский спорт, — заявил Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что оправдание Романовой и Вилухиной — это позитивная часть, так как России вернули серебряную медаль в спринте.