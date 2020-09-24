«Ростов» проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Ростовчанам удалось открыть счет уже на девятой минуте встрече: отличился нападающий Эльдор Шомуродов. Однако через 11 минут «Маккаби» сумел отыграться: автором забитого гола стал форвард Никита Рукавица.

Во втором тайме гости вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Мохаммада Абу Фани на 60-й минуте. Спустя восемь минут «Ростов» остался в меньшинстве: арбитр показал красную карточку хавбеку Даниилу Глебову.

Таким образом, «Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет либо с клубом «Шкендия 79» из Северной Македонии, либо с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).