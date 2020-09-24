На стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) стартовал футбольный матч между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей». Команды сражаются за Суперкубок УЕФА, стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

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«Бавария» подошла к игре в статусе победителя Лиги чемпионов, в финале обыграв французский «Пари Сен-Жермен». «Севилья» в сезоне-2019/20 выиграла Лигу Европы, в решающем матче оказавшись сильнее итальянского «Интера».

В истории «Баварии» было три матча за Суперкубок и одна победа. У «Севильи — одна победа в пяти матчах. «Бавария» всегда участвовала в этом матче в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» — как обладатель Кубка УЕФА и Лиги Европы.