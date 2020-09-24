Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков оценил уровень соревнований и судейства в стране.

По его мнению, качество проведения соревнований повысилось. Турниры в Челябинске и Красноярске получили самые приятные отзывы, отметил Горшков и добавил, что по уровню организации они не уступали чемпионату мира.

Горшков также обратил внимание на то, что в России достаточно большой судейский аппарат, и идет позитивный процесс с точки зрения объективности работы арбитров.

«Очень было сложно начинать этот сезон, который непредсказуем. Федерация сделала все возможное, чтобы сохранить календарь, организовать подготовку. Сезон только начинается, прошел только первый этап Кубка России», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что Федерация будет стараться, чтобы удалось провести все запланированные соревнования. Он отметил, что календарь до конца года понятен, но на проведение турниров после Нового года можно только надеяться.

«Мы изначально объявили критерии отбора на чемпионат России, и это, я считаю, правильно. Правила должны быть, а то с самого начала начнутся разговоры о возможных послаблениях. Мы будем смотреть, как будут развиваться события, и, исходя из этого, исполком федерации будет делать так, чтобы, во всяком случае, не навредить нашему фигурному катанию», – подытожил Горшков.