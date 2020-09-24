Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что один из игроков команды изолирован из-за поднявшейся температуры.

«Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы. Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своём здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят», — заявил Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что один из молодых футболистов «Зенита» изолирован перед матчем с «Уфой». Имя игрока не называлось, также не было сведений о его тестировании на коронавирус.

«Зенит» встретится с «Уфой» в субботу, 26 сентября. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После восьми туров «Зенит» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идет «Спартак» с таким же количеством баллов, москвичи уступают по дополнительным показателям.