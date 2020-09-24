Известный продюсер и хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказали о своем романе.

«Мы действительно не хотели и не хотим ничего рассказывать о наших отношениях, но ваша программа — единственная в этом роде. Поэтому вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы…», — сказал Авербух.

Он также рассказал, как проводит свободное время со своей возлюбленной.

То, что Лиза увлекается мотокроссом, стало для меня новостью. В момент, когда мы все пережила карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным — поэтому приехал не на мотоцикле, а на квадроцикле», — сообщил Авербух.

В продолжение истории он добавил, что поехал с Елизаветой в лес, где их квадроцикл застрял в луже.

«Самое главное: дальше мачо сидит на квадроцикле, а Лиза толкает», — пошутил Авербух.

Напомним, об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Они не стали отрицать роман, но воздержались от подробностей.