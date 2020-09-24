Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Маккаби» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый — была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил», — сказал Карпин на пресс-конференции после матча.

По мнению тренера, основной причиной поражения стала скованность и нехватка движения. Карпин подчеркнул, что недооценки соперника не было. Он добавил, что после забитого гола «Ростову» стоило развивать успех, а не отдавать инициативу.

«Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — сказал Карпин.

«Маккаби» из Хайфы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет либо с клубом «Шкендия 79» из Северной Македонии, либо с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).