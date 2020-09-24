Американская велогонщица Хлоэ Дигерт попала в страшную аварию во время соревнований на чемпионате мира в Имоле (Италия).

Проходя крутой поворот, 23-летняя велосипедистка вылетела за пределы трассы и сорвалась в обрыв, откуда ее достали медики.

При помощи вертолета спортсменка была отправлена в ближайший госпиталь. Подробностей о ее состоянии пока нет, однако известно, что её жизни ничего не угрожает.

«Все, что мы знаем, — это то, что она в сознании и говорит», — говорится в заявлении Федерации велоспорта США, которое опубликовано на сайте NBC Sports.

На момент падения Дигерт занимала лидирующую позицию в гонке. После инцидента на первое место вышла голландская спортсменка Анна ван де Брегген. Год назад чемпионкой мира стала именно Дигерт.