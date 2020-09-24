Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинальном матче турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия).

Игра будет проходить сегодня, 25 сентября, и начнется не ранее 12:30 по московскому времени.

В предыдущем поединке Рублев в трех сетах обыграл представителя США Томми Пола, а до этого выбил из борьбы другого американца — Тенниса Сандгрена.

Баутиста-Агут в первом круге оказался сильнее действующего чемпиона турнира Николоза Басилавшили из Грузии, затем одержал победу над немцем Домиником Кёпфером.

Напомним, в прошлом году Рублев добрался до финала турнира в Гамбурге, где уступил Басилашвили.