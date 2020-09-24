В Сочи на одноименном автодроме стартует десятый этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 25 сентября, состоятся первые тренировки.

Первая свободная практика начнется в 11:00 по московскому времени, вторая — в 15:00. Третья сессия свободных заездов запланирована на субботу, затем в тот же день состоится квалификация.

Гонка будет проходить в воскресенье, 27 сентября, и начнется в 14:10 мск. Спортсменам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженности дистанции составит 309,745 км.

Этап Гран-при в Сочи станет первым в сезоне, на котором будут присутствовать зрители.

Напомним, лидером личного зачета пилотов идет гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, второе место занимает его партнер по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».