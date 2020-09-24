«Ростов» вылетел из Лиги Европы, CAS не оправдал Ольгу Зайцеву — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

«Ростов» вылетел из Лиги Европы

«Ростов» в домашнем матче проиграл «Маккаби» из Хайфы (Израиль) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вылетел с турнира. Автором единственного гола в составе российского клуба стал Эльдор Шомуродов. С большой долей вероятности следующим соперником «Маккаби» станет лондонский «Тоттенхэм».

CAS оправдал Вилухину и Романову, но не Зайцеву

CAS оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Таким образом, Вилухиной вернули серебряную медаль в спринте. Однако апелляция Ольги Зайцевой была отклонена, поэтому Россия лишилась серебра в эстафетной гонке.

IBU временно отстранил Глазырину

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от выступления на международных турнирах из-за возможных допинговых нарушений. Информация о возможных нарушениях появилась после изучения результатов отчета Ричарда Макларена и сведений из базы данных московской лаборатории, сообщает IBU.

Российские теннисисты узнали первых соперников на «Ролан Гаррос»

Сегодня состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос». Первым соперником россиянина Даниила Медведева станет венгерский теннисист Мартон Фучович. Андрей Рублев стартует с поединка против представителя США Сэма Куэрри, Карен Хачанов в первом круге сыграет с Камилом Майхржаком из Польши.

Косторная не перейдет к Плющенко официально в этом сезоне

Глава ФФККР Александр Горшков сообщил, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в этом году не сможет официально перейти в академию Евгения Плющенко. По словам Горшкова, переход будет оформлен лишь к следующему сезону, но это не помешает Косторной тренироваться у Плющенко.