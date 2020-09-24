Европейская команда Nigma проиграла VP.Prodigy в первом раунде нижней сетки турнира OGA Dota PIT Season 3. VP.Prodigy выиграла своих соперников со счётом 2:0 и вышла во второй раунд, где встретится с Team Liquid 25 сентября в 14:00.

Вице-чемпионы The International Nigma покидают турнир и занимают последнее 7-8 место. Коллектив Аливи w33 Омара заработал $5 661 призовых.

Этим же днём в полуфинале верхней сетки «Рождённые Побеждать» проиграли европейской команде Team Secret со счётом 2:0. Обе карты закончились за чуть больше, чем 40 минут.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.