Бывший ведущий и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов высказался в твиттере о форме команды Nigma на OGA Dota PIT Season 3. По словам стримера, европейский коллектив стал играть хуже без своего капитана.

GPK реально делает это, но правда и на Нигму без Куро смотреть немношк печально, чувствуется что проседают в некоторых моментах, когда ж Куро вернется уже 🙁

Ярослав добавил, что в тир-1 коллективах может измениться всё, кроме капитана. Яркий пример этому факту является Puppey и Team Secret.

KuroKy пропускает уже не один турнир подряд. Капитана заменяет тренер Роман rmN Палей, который уже некоторое время играет за коллектив. По словам организации, Куро всё ещё проходит лечение и до сих пор не восстановился после травмы руки.

Nigma проиграла VP.Prodigy в первом раунде нижней сетки турнира OGA Dota PIT Season 3. Вице-чемпионы The International Nigma покидают турнир и занимают последнее 7-8 место. Коллектив Аливи w33 Омара заработал $5 661 призовых.