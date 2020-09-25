Obo: Я ушёл из Complexity, так как недооценил насколько для меня важно быть дома

17-летний игрок из Америки Оуэн oBo Склаттер высказался на счёт ухода из организации Comlexity. Юный киберспортсмен поделился своими внутренними переживаниями и аргументировал свою позицию тем, что недооценил, насколько важно для него быть там, где игрок чувствует себя как дома.

Virtus.pro намекает на сегодняшний анонс

Киберспортивная организация Virtus.pro опубликовала в твиттере картинку, где было написано только одно слово «TODAY». Фанаты с нетерпением затаили дыхание и ждут долгожданного анонса.

Natus Vincere проиграла Team Secret в полуфинале верхней сетки OGA Dota PIT Season 3

«Рождённые Побеждать» проиграли европейской команде Team Secret в полуфинале верхней сетки OGA Dota PIT Season 3 со счётом 2:0. Обе карты закончились за чуть больше, чем 40 минут.

FURIA возьмёт шестого игрока в состав

Бразильская организация FURIA Esports подпишет шестого игрока для состава по CS:GO для улучшения качества и стабильности коллектива. Об этом сообщил главный тренер команды Николас guerri Ногуейра в твиттере.

Virtus.pro открыла юниорский состав по CS:GO

Virtus.pro анонсировала новый юниорский состав по CS:GO и назвала его тем же тэгом, которым называется состав по Dota 2 — VP.Prodigy. В ростер вошли молодые игроки из СНГ-региона. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Сергей Гламазда: Открытие второго состава — очередная возможность показать, что мы стараемся развивать молодежь

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда объяснил зачем нужно открывать молодёжный состав и рассказал какие планы стоит перед игроками на ближайшее время.

Nigma проиграла VP.Prodigy и вылетела с OGA Dota PIT Season 3

NS: Чувствуется, что Nigma проседают без Куро

Бывший ведущий и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов высказался в твиттере о форме команды Nigma на OGA Dota PIT Season 3. По словам стримера, европейский коллектив стал играть хуже без своего капитана.