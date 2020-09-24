Natus Vincere vs OG

Natus Vincere

OGA Dota PIT Season 3 идёт полным ходом и новоиспечённый состав жёлто-чёрных продолжает показывать отличную игру. Да, проиграли Secret, да, за 20 минут, но вы не забывайте, что это лучшая команда европы, если не мира, на данный момент. Все последние турниры ушли в копилку Пуппею и компании.

V-Tune очень сильный и стабильный керри, мне нравится его индивидуальная игра. В совокупности в AWL на лайне получается дикая комбинация.

OG

OG играют с заменой чуть ли не самого главного своего игрока Topson. Тренер Socks, конечно старается, но он «пятитысячник» по рейтингу, тяжело ему. Однако 5men парни всё-таки обыграли, пуска и с трудом. OG — это всё-таки команда важных турниров и в онлайне они часто показывают расслабленную игру. Тем более сейчас нет цели в виде The International к которой нужно стремиться.

Прогноз

Холодной головой отдаю предпочтение за Natus Vincere хотя бы на одной карте. Если уже 5man смогли отжать карту у грандов OG, то этот то коллектив точно сможет.

Liquid vs 100 Thieves

Liquid

Перенесёмся на ESL Pro League Season 12 в CS:GO, где уже 25 числа состоится финал нижней сетки между лучшими командами региона. Liquid уверено прошлись по групповой стадии и забрали себе 5 побед из 7 матчей. Сейчас индивидуальная форма игроков далека от идеала, но вы не забывайте, что Liquid одна из самых титулованных североамериканских команд.

100 Thieves

С горем пополам, 100Т добрались на плей-офф стадии, хотя, признаюсь, я в них уже не верил после той игры с Gen.G, в которой они поступили максимально не профессионально и фактически сдались на второй карте, отыгрывая как в обычном матчмейкинге.

Прогноз

Не понимаю почему коэффициенты на это событие примерно равные. Как по мне Liquid сейчас намного сильнее, тем более фактор плей-оффа нижней сетки даёт о себе знать. Шанса на ошибку нет. Именно поэтому я в этом матче за «коней» общей победой.