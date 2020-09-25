Мюнхенская «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра прошла на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В первом тайме команды обменялись голами. «Севилья» открыла счёт в матче благодаря пенальти, который заработал Иван Ракитич, а реализовал Лукас Окампос. Затем «Бавария» сравняла счет уже с игры: Леон Горетца забил с передачи Роберта Левандовски.

В основное время команды победителя не выявили, матч перетек в овертайм. Победный гол на 104-й минуте забил полузащитник «Баварии» Хави Мартинес.

«Бавария» выиграла Суперкубок впервые с 2013 года: тогда в овертайме мюнхенская команда оказалась сильнее Челси, победный гол также на счету Хави Мартинеса.