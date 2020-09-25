Формула-1, Гран-при России. Прямая трансляция первой свободной практики

На автодроме в Олимпийском парке в Сочи сегодня, 25 сентября, стартует гоночный уикенд Гран-при России, десятого этапа сезона-2020 Формулы-1.

Начало первой свободной практики назначено на 11:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию первой тренировки можно посмотреть здесь:



Вторая тренировка запланирована на 15:00 по мск, завтра, 26 сентября, пройдет третья свободная практика, а затем состоится квалификация итоговой гонки уикенда.

Итоговая гонка уикенда состоится в воскресенье, 27 сентября, и начнется в 14:10 по московскому времени. Спортсменам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженности дистанции составит 309,745 км.

Этап Гран-при в Сочи станет первым в сезоне Формулы-1, на котором будут присутствовать зрители.