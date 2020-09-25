Формула-1, Гран-при России. Прямая трансляция первой свободной практики

На автодроме в Олимпийском парке в Сочи сегодня, 25 сентября, стартует гоночный уикенд Гран-при России, десятого этапа сезона-2020 Формулы-1.
Начало первой свободной практики назначено на 11:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию первой тренировки можно посмотреть здесь:
Вторая тренировка запланирована на 15:00 по мск, завтра, 26 сентября, пройдет третья свободная практика, а затем состоится квалификация итоговой гонки уикенда.
Итоговая гонка уикенда состоится в воскресенье, 27 сентября, и начнется в 14:10 по московскому времени. Спортсменам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженности дистанции составит 309,745 км.
Этап Гран-при в Сочи станет первым в сезоне Формулы-1, на котором будут присутствовать зрители.
Напомним, лидером личного зачета пилотов идет гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, второе место занимает его партнер по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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