Петербургский СКА сегодня, 25 сентября, сыграет на домашней площадке с казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Начало матча в «Ледовом дворце» назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Отметим, СКА второй матч подряд вынужден сыграть преимущественно молодежным составом в связи со вспышкой коронавируса в команде, если клуб не выйдет на матч, то получит техническое поражение. Средний возраст игроков не превышает 21 год.

Ранее команда Валерия Брагина в его отсутствие проиграла дома новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Матч с «Ак Барсом», по сообщениям СМИ, в петербургской команде хотели перенести, однако в Казани отказались от этого.