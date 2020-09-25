Российская биатлонистка Ольга Вилухина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда оправдать ее по обвинениям в нарушении допинговых правил.

В своем «Инстаграме» Вилухина отметила, что этот момент стал очень счастливым, именно фразу о снятии обвинений она хотела услышать за почти трехлетний бой в суде.

Вилухина поблагодарила за помощь экс-президента СБР Михаила Прохорова, а также спортивного менеджера Сергея Кущенко и всю команду защиты.

В то же время Вилухина возмутилась, как несправедливо вынесено решение в отношении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. «Олечка, держись! Мы тебя не бросим. Пойдем до конца. Мы тебя любим и уважаем!», — написала Вилухина.

Биатлонистка добавила, что не хотела испытывать стыд за то, что ничего не могла изменить. «Имя оклеветали, отмывалась. Наконец отмылась и слава богу. Но сегодня вселенной говорю спасибо», – написала Вилухина.