Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о предстоящем выездном матче команды против петербургского «Зенита» в 9-м туре чемпионата России по футболу.

Слова Мурзагулова приводит портал «Известия».

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время», — отметил глава совета директоров клуба, подчеркнув, что в Башкирии много медведей и все знают, что с ранеными зверьми лучше не связываться.

«Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч», — заявил Мурзагулов, добавив, что «Уфа» умеет играть против сильных команд, так что игра будет интересной.

Напомним, матч «Зенит» — «Уфа» состоится завтра, 26 сентября, в Петербурге на «Газпром-Арене».