В Российском футбольном союзе объявили о замене ассистента судьи на матч 9-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Уфой».

Сообщение об этом появилось в «Твиттере» РФС.

Лайнсмен Константин Шаламберидзе, помощник главного арбитра матча Алексея Сухого, почувствовал недомогание. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако в РФС приняли решение поберечь арбитра и заменить его.

Новым лайнсменом матча стал Рустам Мухтаров. На другой боковой линии будет работать Андрей Болотенков.

Игра «Зенит» – «Уфа» в 9-м туре РПЛ запланирована на субботу, 26 сентября, начало назначено на 16:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».