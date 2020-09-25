Петербургский «Зенит» проведет стартовый матч чемпионата России по волейболу против кемеровского «Кузбасса».

Игра состоится сегодня, 25 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени. По сообщениям от команды и ВФВ, «Зенит» сможет провести игру в полном составе, поскольку в команде больше нет заболевших коронавирусом.

Также сегодня пройдет первая игра нового розыгрыша ЧР по волейболу для московского «Динамо»: этот клуб начнет турнир матчем против оренбургского «Нефтяника».

Действующий чемпион России по волейболу новосибирский «Локомотив» завтра, 26 сентября, сыграет в Красноярске против местного «Енисея». Казанскому «Зениту» предстоит стартовать с матча против «Факела» из Нового Уренгоя.