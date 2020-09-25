Петербургский волейбольный клуб «Зенит» сегодня, 25 сентября, проведет стартовый матч чемпионата России в сезоне-2020/21 против кемеровского «Кузбасса».

Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:



Напомним, представители команды заявили, что стартовый матч чемпионата России по волейболу петербургский «Зенит» сможет сыграть в полном составе, поскольку в команде уже нет больных коронавирусом игроков.

Недомогание было у нескольких спортсменов во время предварительного этапа Кубка России в Москве, команду сняли с турнира и отправили в Санкт-Петербург. По заявлениям пресс-службы ВК «Зенит», позже в команде были сданы положительные тесты на коронавирус, однако эти спортсмены позже сдали два отрицательных теста.