С 26 по 28 сентября пройдут матчи девятого тура Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21.

В субботу, 26 сентября, состоятся три матча РПЛ. Сначала «Тамбов» на стадионе в Саранске сыграет с московским «Спартаком», затем «Зенит» на домашней арене сыграет с «Уфой». На вечерний слот поставлен матч «Сочи» и «Краснодара».

На воскресенье, 27 сентября, запланировано четыре матча: «Арсенал» — «Ростов», «Ахмат» — «Урал», «Ротор» — «Рубин». Также на вечерний слот поставлено московское дерби — ЦСКА на своей арене принимает московский «Локомотив».

В понедельник состоится заключительный матч 9-го тура РПЛ: в 19:00 по московскому времени начнется матч подмосковных «Химок» и московского «Динамо».

Полное расписание с временем начала матчей можно увидеть в инфографике Nevasport: