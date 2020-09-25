В Петербурге сегодня, 25 сентября, может состояться очередной температурный рекорд под влиянием антициклона.

Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Северной столице столбик термометра поднимется до отметки в +23 градуса по Цельсию. В отдельных районах Ленинградской области температура может подняться и до отметки в +24 градуса.

Также днем ожидается переменная облачность, а также отсутствие осадков: благодаря этому температура воздуха продолжит оставаться на рекордном для конца сентября уровне в +21-23 градуса, как и в предыдущие два дня. Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунде.