Бразильский боец UFC Демиан Майя отказался выходить в октагон на бой против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова самого бойца.

Ранее Хамхат Чимаев заявлял о том, получил главный бой на одном из турниров UFC, не назвав имени соперника. Глава промоушена Дана Уайт подтвердил, что бой с участием Чимавеа станет главным событием вечера на следующем турнире UFC: представителя Швеции ждет пятираундовая схватка с бойцов из топ-15. Теперь известно, что соперником не будет Дэмиан Майя.

До этого Хамзат Чимаев установил рекорд UFC, одержав три победы в промоушене за 66 дней. На своем последнем турнире Чимаев нокаутировал американца Джеральда Мершерта за 17 секунд.