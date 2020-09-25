Главный тренер женской команды петербургского «Зенита» Ольга Порядина рассказала о том, какие цели стоят перед командой в первые годы ее создания.

В интервью АБН Порядина отметила, что в первый сезон перед ней поставили одну задачу — сформировать и организовать команду с нуля. На следующие сезоны стоят более серьезные и амбициозные цели, в частности, попадание в женскую Лигу чемпионов.

«Три года на построение команды, а после мы должны попасть в Лигу чемпионов», — сказала Порядина.

По словам тренера, в дебютный год было очень сложно создать команду, которая будет бороться за первые места, поскольку проект стартовал в тот период, когда многие футболистки уже были при клубах. «Если вы смотрели наши игры, то видели, что у нас играют и очень молодые девушки, и опытные игроки», — отметила тренер.