Российский биатллонный тренер Валентина Стремоусова, работавшая с Екатериной Глазыриной, отреагировала на новости об очередном отстранении спортсменки из-за подозрения на нарушения антидопинговых правил.

Слова Стремоусовой приводит портал РИА Новости. Тренер была в шоке, когда узнала о новом отстранении.

«Уже такой возраст… Ни с чем не сравнимо. Вроде бы все только наладилось… Сколько уже она сдавала проб… Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли», — отметила Стремоусова, добавив, что Глазыриной было очень трудно выкарабкиваться, особенно в безденежье, поэтому вряд ли сейчас за биатлонисткой есть какие-то грехи.

Стремоусова отметила, что допинг-офицеры постоянно ездят за Глазыриной, и вряд ли какие-то проблемы с допингом могут быть во второй раз.

«Это история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени», — добавила Стремоусова.