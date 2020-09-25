Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему российскую биатлонистку Екатерину Глазырину вновь подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Комментарий Майгурова по ситуации в СБР приводится на официальном сайте СБР. Как сообщил президент СБР, речь идет о нарушениях, которые предположительно были совершены на внутрироссийских стартах в 2013 году.

«Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от IBU документы», — отметил Майгуров, добавив, что спортсменам дается 10 дней, чтобы прокомментировать временную дисквалификацию, и 14 дней, чтобы высказаться о предполагаемом нарушении антидопинговых правил.

Напомним, в феврале 2019 года истекла предыдущая дисквалификация Екатерины Глазыриной из-за нарушения антидопинговых правил: биатлонистку отстранили исключительно на основании показаний Григория Родченкова.