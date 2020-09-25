Бывшая жена экс-руководителя команд «Формулы-й» Флавио Бриаторе Элизабетта Грегорачи рассказала о состоянии легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, которое не позволяет ему разговаривать с окружающими.

Грегорачи снимается в итальянской версии проекта «Большой брат», одни из соседей по дому спросил модель о том, в каком состоянии сейчас находится Михаэль Шумахер.

«Он не говорит. Он общается глазами. Только три человека могут посетить и увидеть его», — отметила Грегорачи, добавив, что семья Шумахеров теперь живет не в Швейцарии, а в Испании, а супруга Михаэля Шумахера устроила из дома больницу.

Напомним, о нынешнем состоянии Михаэля Шумахера доподлинно ничего не известно, поскольку семья держит ее в тайне. Еще в декабре 2013 года автогонщик получил тяжелые травмы во время катания на горных лыжах.