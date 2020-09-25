В Петербурге 25-26 сентября пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет, главным призом которых станет «Кубок Ярослава Керода».

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту.

Место проведения соревнований — Центр физической культуры, спорта и здоровья Калиниского района, расположенный на улице Демьяна Бедного.

Этот турнир станет отборочным этапом перед чемпионатом России по дзюдо, который состоится уже в ноябре в Хабаровске.

Отметим, Стефан-Ярослав Керод скончался в прошлом году на 85-м году жизни. Главный приз турнира назвали его именем, а в июне 2020 года была издана книга-биография «Ярослав Керод. Чемпион по самбо, тренер по дзюдо».