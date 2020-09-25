Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова раздала подарки от японского спонсора юным фигуристам школы «Ангелы Плющенко».

В своем «Инстаграме» Трусова разместила видеоролик, в котором она дарит набор спортивного питания 8-летней фигуристке-одиночнице Софии Сарновской, которая также тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Полезный презент для самых юных спортсменов», – написала Трусова под видео.

Напомним, Александра Трусова подписала контракты с несколькими спонсорами сразу после перехода из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко. На данный момент фигуристка имеет контракты с брендом спортивной экипировки Adidas, также она рекламировала итальянские сумки и японское спортивное питания.