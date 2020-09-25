По России за последние сутки было выявлено 7212 человек, ставших положительный тест на коронавирус. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.

По данным на утро 25 сентября, в Москве было зафиксировано еще 1560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Петербурге заболели еще 224 человека. В Московской области еще плюс 208 новых случаев COVID-19.

Из больниц по всем регионам траны за последние сутки было выписано 4317 человек, перенесших коронавирус.

За все время пандемии по всей стране число заболевших коронавирусом составило 1 136 048 человек, 934 146

человек выздоровело, 20 056 человек умерло.

В мире лидером по числу зараженных остается США с 6,9 миллионов случаев заражения, второе место — у Индии, 5,8 млн случаев, 4,6 млн человек заболели коронавирусом в Бразилии.