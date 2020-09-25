Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучший результат на первой свободной практике в рамках гоночного уикенда в Сочи — Гран-при России, десятого этапа нынешнего сезона в Формуле-1.

Результат Боттаса — одна минута и 34.923 секунды за круг. На втором месте расположился австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено», проигравший 0,507 секунды. Третий результат у голландского пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, +0,654 секунды от Боттаса.

Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят проиграл Боттасу 1,307 секунды, показав седьмой результат среди всех 20 пилотов. Его партнер по команде Пьер Гасли стал 10-м.

Следующая свободная практика, вторая по счету пройдет также сегодня, на автодроме в Олимпийском парке и состоится в 15:00 по московскому времени.