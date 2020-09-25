Российский пилот команды «Формулы-1» из Италии «Альфа Таури» Даниил Квят высказал мнение о проведении реверсивных стартов в чемпионате.

В интервью РИА Новости Квят отметил, что реверсивные старты добавят чемпионату зрелищности, однако в полной мере это не решит глобальную проблему Формулы-1: некоторые команды значительно быстрее других.

«Думаю, надо менять ситуацию, это будет лучше для гонок. Надеюсь, новые правила помогут помочь в решении этой проблемы», — сказал пилот.

По мнению Квята, вариант с проведением двух Гран-при подряд на одной трассе не стал плохим решением в свете пандемии коронавируса. «Возможно, три недели уже было бы слишком, но две недели – это нормально, это интересно», — заключил Квят.