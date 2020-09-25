На автодроме в Олимпийском парке в Сочи сегодня, 25 сентября, пройдет вторая свободная практика в рамках гоночного уикенда Гран-при России, десятого этапа сезона-2020 в Формуле-1.

Начало второй тренировки назначено на 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию практики можно будет посмотреть здесь:

Первую свободную тренировку Гран-при России выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На втором месте расположился австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено», проигравший 0,507 секунды. Третий результат у голландского пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, +0,654 секунды от Боттаса.

Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят проиграл Боттасу 1,307 секунды, показав седьмой результат среди всех 20 пилотов. Его партнер по команде Пьер Гасли стал 10-м.